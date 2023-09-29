Вице-мэр Новосибирска Терешкова требует ускорить строительство парка «Каменка»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова потребовала ускорить работы в строящемся парке «Каменка».

Подрядчик, ответственный за строительство парка, начал отставать от графика работ, и до сих пор не завершена строительство лестницы, которая должна была быть готова в сентябре. Эта ситуация вызвала беспокойство среди местных жителей. Об этом сообщила Анна Терешкова в своём телеграм-канале.

Вице-мэр провела выездное совещание по этому вопросу и потребовала от подрядчика устранить все недоделки и открыть лестницу не позднее 15 октября.

Анна Терешкова отметила, что парк «Каменка» является сложным и экспериментальным проектом. Ранее подобные парки ещё не создавались в поймах малых рек, поэтому это первый проект такого рода в России. Парк предусматривает резкие изменения уровня реки во время ливней и сезонные изменения русла. Подрядчики сталкиваются с такими условиями впервые.

«К сожалению, не все особенности грунтов и подземных вод были учтены. Это не снимает ответственности с исполнителя работ — необходимо в этом году завершить основные работы в парке и обеспечить безопасный проход посетителей на его территорию», — заявила Терешкова.

Она также добавила, что будет лично контролировать очистку лестницы и пешеходных дорожек от снега зимой. Если весной будут обнаружены какие-либо дефекты, строители будут обязаны устранить их за свой счёт.

Напомним, Новосибирск уступил Грозному звание «Культурной столицы России».