Новосибирск уступил Грозному звание «Культурной столицы России»

Культурной столицей России на 2025 год выбрали столицу Чеченской республики Грозный.

В Москве 28 сентября состоялся финал конкурса "Культурная столица России 2024 года". Восемь городов претендовали на победу, включая Новосибирск, но этот город не сумел достичь успеха.

На конкурсе Новосибирск представили вице-мэр Анна Терешкова и мэр Анатолий Локоть. Как и остальные участники, они подготовили презентацию своего города. В финале с Новосибирском соревновались Нижний Новгород, Самара, Калининград, Томск, Чебоксары, Чита и Грозный.

В итоге звание культурной столицы России на 2024 год было присуждено Нижнему Новгороду. Кроме того, был определен победитель на 2025 год – город Грозный.

Выигравшие города получат федеральное финансирование на реализацию творческих проектов и станут привлекательным местом для культурного туризма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске устроят лазерное шоу к закрытию сезона фонтанов. Мероприятие состоится в Центральном парке в пятницу, 29 сентября, с 20:45 до 21:00, а также в субботу, 30 сентября, с 21:45 до 22:00.