В Новосибирске устроят лазерное шоу к закрытию сезона фонтанов

В Новосибирске 29 и 30 сентября сезон фонтанов завершится лазерным шоу.

В конце сезона фонтанов в Новосибирске будет проведено лазерное шоу в Центральном парке 29 и 30 сентября. Об этом сообщили в дирекции городским парков.

Организаторы приглашают всех желающих на финальные шоу, которые пройдут в последние теплые дни осени. Мероприятие состоится в Центральном парке в пятницу, 29 сентября, с 20:45 до 21:00, а также в субботу, 30 сентября, с 21:45 до 22:00.

После этого фонтаны в Новосибирске будут отключены с 1 октября. Специалисты проведут необходимые работы по сохранению фонтанов на зиму.

Кроме того, специальные световые конструкции будут установлены в чашах фонтанов в Первомайском сквере, на площади Пименова перед ГПНТБ и в сквере "Крылья Сибири".



Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирск не получил статус культурной столицы России 2024.