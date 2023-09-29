Новосибирск проиграл Нижнему Новгороду за звание «Культурной столицы России».

Новосибирск не получил статус культурной столицы России 2024.

В Москве завершился финальный этап конкурса "Культурная столица России 2024 года", в котором участвовали восемь городов, в том числе Новосибирск. К сожалению, представителям города не удалось одержать победу.

Вице-мэр Анна Терешкова и мэр Анатолий Локоть представили на конкурсе презентацию города, как и остальные участники, среди которых были Нижний Новгород, Самара, Калининград, Томск, Чебоксары, Чита и Грозный. По итогам голосования, звание культурной столицы России на 2024 год досталось Нижнему Новгороду, а на 2025 год — Грозному.

Победившие города получат федеральное финансирование на творческие проекты. Кроме того, они станут привлекательным местом для культурного туризма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск вошел в топ городов для развития бизнеса. Он оказался на девятом месте, набрав 56 баллов. Однако, Москва и Санкт-Петербург были исключены из этого рейтинга, так как они уже давно являются центрами финансового притяжения, а города Подмосковья учли в отдельном рейтинге.