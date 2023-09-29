Губернатор Свердловской области принял пилотов севшего в поле под Новосибирском самолёта

Губернатор Евгений Куйвашев принял у себя в резиденции генерального директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова и экипажи, посадившие самолёты на пшеничном и кукурузном полях.

Глава Свердловской области выразил вам свою признательность пилотам, посадившим самолеты в пшеничном и кукурузном полях, за спокойствие и профессионализм. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Я хотел бы поблагодарить вас за выдержку и самообладание. Самое главное – все остались живы. Я сам очень часто летаю «Уральскими авиалиниями», вижу и знаю вашу работу. Вы большие молодцы», — так обратился к экипажам Сергея Белова и Дамира Юсупова губернатор Евгений Куйвашев.

Сергей Скуратов, генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщил, что на данный момент специальная комиссия занимается расследованием произошедшего и отметил работу кабинного экипажа: бортпроводники соблюдали все установленные регламенты, успокоили и подготовили пассажиров перед посадкой. Авиакомпания продолжает получать благодарственные обращения от пассажиров за успешную посадку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что после посадки самолета под Новосибирском Росавиация призвала пилотов учиться рассчитывать остаток топлива. Ведомство разослало авиакомпаниям бюллетень, в котором настоятельно порекомендовало пилотам выучить правила подготовки к полётам от Минтранспорта РФ: учитывать при расчете топлива возможную смену погоды, отклонения от маршрута и задержку, заходы на второй круг над аэродромом, технические проблемы.