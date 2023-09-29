Мэр Новосибирска Локоть примет вызов от Кадырова за звание «Культурной столицы»

Мэр Новосибирска Локоть поборется с Кадыровым за звание «Культурной столицы России».

Новосибирск попал в финал конкурса на звание «Культурной столицы России». Анатолий Локоть, мэр города, будет бороться за эту престижную награду вместе со семью другими городами: Грозным, Калининградом, Нижним Новгородом, Самарой, Томском, Чебоксарами и Читой.

Вызов Новосибирску бросил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Сам Анатолий Локоть на момент публикации находится в Москве.

Церемония подведения итогов конкурса проходит сегодня, 28 сентября, в Москве. Напомним, что конкурс был организован в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и в нем участвовали 20 городов России, подавших заявки на участие. Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены результаты голосования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что парламент одобрил кандидатов в состав правительства Новосибирской области.