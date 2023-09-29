На недавнем заседании коллегии оборонного ведомства Сергей Шойгу озвучил планы по наращиваю военного потенциала российской армии.

На последнем заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации глава ведомства Сергей Шойгу выступил с планами по укреплению военной мощи российской армии. Однако, некоторые слушатели неправильно интерпретировали информацию и придали высказыванию министра несуществующий контекст.

На видеозаписи с этого заседания четко слышно, как министр обороны РФ обсуждает меры по укреплению военных сил в свете событий на Украине. В своем выступлении он отметил, что западные страны продолжают оказывать поддержку Украине, предоставляя вооружение, в то время как украинский режим отправляет неопытных солдат на опасные миссии. Министр также подчеркнул, что эти действия Запада и украинских властей могут привести к негативным последствиям для Украины.

Однако, ключевым моментом, который вызвал недоразумение, стала упоминавшаяся дата «2025 год». Эта дата была вырвана из контекста выступления и воспринята как срок завершения какой-то спецоперации или стратегического плана. Фактически же, главной темой заседания были давно утвержденные планы деятельности Минобороны на период с 2019 по 2025 год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска заявили, что в школе № 96 детей не кормили опарышами.