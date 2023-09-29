На бывшую жену новосибирского рэпера Элджея Настю Ивлееву подали в суд за мат в видео

Жительница Челябинска теперь хочет взыскать с Ивлеевой 1 миллион рублей.

Жительница Челябинской области Елена подала в суд на популярную блогершу Настю Ивлееву. Он потребовала взыскать с нее миллион рублей. Причиной этого иска стали видео, размещенные Ивлеевой в ее видеоблогах. По мнению женщины, они нанесли ей моральный ущерб и вызвали чисто эстетический дискомфорт.

Елена утверждает, что она просмотрела 84 ролика Настю Ивлеевой и была в ужасе от постоянных жаргонизмов и изобилия мата в видео блогерши. В своем заявлении о судебном иске она оценила свой психологический шок в миллион рублей.

Помимо финансовой компенсации, Елена также запросила у суда заблокировать ролики Насти Ивлеевой на всех популярных видеоплатформах.

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