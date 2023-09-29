На выходных в Новосибирской области похолодает до -7 градусов

Похолодание связано с прохождением нового атмосферного фронта.

В Новосибирской области на выходных похолодает до -7 градусов. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

30 сентября и 1 октября местами будут дожди и мокрый снег. Ночью в субботу будет до +5 градусов, днем — от +13 до +15 градусов. Воскресенье пройдет без осадков. Возможны заморозки до -2.

1 октября — от +7 до +9 градусов. Северо-западный ветер сменится на восточный. В ночь на 2 октября снова прогнозируют понижение температуры.

День понедельника начнется с +12 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,7.