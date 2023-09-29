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общество

В Новосибирской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,7

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах от города Искитим.

29 сентября в Новосибирской области зафиксировали незначительное землетрясение. Его магнитуда составила 2,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах от города Искитим, и произошло оно в 14:57 по местному времени. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Подземные толчки и колебания земной коры в этой местности происходят периодически. Магнитуда 2,7 считается низкой и обычно не приводит к серьезным последствиям. В контексте всемирной статистики землетрясений, события с магнитудой от 5 до 5,9 происходят гораздо чаще.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области начали строить рапсовый завод.

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Игорь Кириченко
Журналист

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