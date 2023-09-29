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общество

В Новосибирской области начали строить рапсовый завод

Фото: Pexels.com

Благодаря предприятию, в области появится 255 рабочих мест.

В Новосибирской области в Искитимском районе начали строить рапсовый завод. Предприятие будет заниматься переработкой масличной культуры.

Уже заложили первый камень завода ПЛП «Южный». Его стоимость оценивают в 3,7 млрд рублей. Рапсовый завод будет одним из самых крупных в России предприятий.

В настоящее время на территории будущего завода работают геодезисты. Рабочие строят дороги и подъезды к территории.

Подрядчики получили разрешение на земляные и строительные работы на территории. Первую часть закончат в следующем году. Благодарю этому заводу, в области появится 255 новых рабочих мест.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на бывшую жену новосибирского рэпера Элджея Настю Ивлееву подали в суд за мат в видео.

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Игорь Кириченко
Журналист

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