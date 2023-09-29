Невролог Керекеша рассказал о причинах появления камней в почках

Желчнокаменная и мочекаменная болезнь связаны с качеством питания.

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша рассказал в беседе с Pravda.Ru, что желчнокаменная и мочекаменная болезнь связаны с качеством питания и застойными явлениями в области кишечника.

«Все нормальные люди должны ходить в туалет не меньше двух раз в сутки — утром и вечером. Если это будет, то у вас никогда не будет желчнокаменной и мочекаменной болезни», — объяснил специалист.

Невролог подчеркнул, что все проблемы с органами пищеварения появляются из-за питания низкокачественной пищей или нарушения основных законов ее употребления. Если решить все перечисленные проблемы, то у человека не будет ни гастрита, ни холецистита, ни панкреатита, ни желчнокаменной и мочекаменной болезни, добавил он.

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