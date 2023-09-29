Новосибирец выставил на продажу портрет Ленина за 5 млн рублей

Житель Новосибирска продаёт чёрно-белый портрет Владимир Ленина.

В Новосибирске житель предлагает на продажу портрет Владимира Ленина за цену в пять миллионов рублей. Объявление с такой информацией было размещено на одном из сайтов бесплатных объявлений. Портрет выполнен в черно-белом стиле на куске железа и, скорее всего, не имеет особой художественной ценности.

В объявлении указано, что продавец считает Ленина исторически значимой фигурой. Он признался журналистам, что нашел портрет среди мусора и считает предложенную цену вполне приемлемой для покупки.

Владимир Ленин был главным организатором и лидером Октябрьской революции 1917 года, после которой он возглавил новое государство.

Напомним, мать ребёнка, выставленного на продажу в Новосибирске, обратилась в полицию.