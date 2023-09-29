Омич пришёл в больницу после самокастрации

Житель Омской области провёл самостоятельную кастрацию и обратился за медицинской помощью.

В Омской области произошел мужчина из села Лорис-Меликово самостоятельно отрезал себе мошонку и после этого обратился в больницу. После домашней «операции» его экстренно доставили в Называевскую центральную районную больницу, пишет «Город55». Силовые структуры проводят проверку и выясняют все обстоятельства этого инцидента.

По информации источника в экстренных службах, мужчине была поставлена диагноз двухсторонняя орхиэнтомия, то есть удаление обоих яичек. Медики сообщили о необычной травме пациента сотрудникам правоохранительных органов, которые провели допрос пострадавшего и свидетелей происшествия. Оказалось, что мужчина сам провел операцию ножом и спокойно отправился в больницу.

Как выяснилось, пострадавший страдает психическим заболеванием, что может быть причиной такого странного и опасного поступка.

Напомним, ранее в Омске сделали операцию мужчине, закачавшему в пенис вазелин.