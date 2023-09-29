Парковка на площади Ленина станет платной в Новосибирске

В Новосибирске со 2 октября парковка на площади Ленина станет платной. Бесплатно припарковаться смогут только люди, с ограниченными возможностями.

В Новосибирске парковка на площади Ленина станет платной для всех, кроме людей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В муниципалитете просят автомобилистов соблюдать разметку и следовать указаниям дорожных знаков.

Также в мэрии напомнили, что с 3 октября по техническим причинам невозможно будет оплатить парковку на Красном проспекте через терминал. Вместо этого, водители могут воспользоваться другими способами оплаты, такими как отправка смс-сообщения на номер 9878, использование мобильного приложения "Горпарковки" или посещение сайта parking-54.ru.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на бульваре Победы снесут аварийные деревья.