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общество

В Новосибирске на бульваре Победы снесут аварийные деревья

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

В Новосибирске сформируют зеленые насаждения на месте срубленных аварийных деревьев на бульваре Победы.

На бульваре Победы в Новосибирске планируется провести работы по сносу аварийных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Работу проведут специалисты МАУ «Горзеленхоз». После удаления сухостоев, на их месте будет созданы новые зеленые насаждения. Процесс посадки новых деревьев и кустарников уже начался на прошлой неделе.

В муниципалитете отметили, что в рамках разработанного плана работы будут продолжаться до конца октября. В этот период будут высажены крупномерные деревья и кустарники.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске устроят лазерное шоу к закрытию сезона фонтанов.

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Дамир Трубников

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