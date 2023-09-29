В Новосибирске на бульваре Победы снесут аварийные деревья

В Новосибирске сформируют зеленые насаждения на месте срубленных аварийных деревьев на бульваре Победы.

На бульваре Победы в Новосибирске планируется провести работы по сносу аварийных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Работу проведут специалисты МАУ «Горзеленхоз». После удаления сухостоев, на их месте будет созданы новые зеленые насаждения. Процесс посадки новых деревьев и кустарников уже начался на прошлой неделе.

В муниципалитете отметили, что в рамках разработанного плана работы будут продолжаться до конца октября. В этот период будут высажены крупномерные деревья и кустарники.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске устроят лазерное шоу к закрытию сезона фонтанов.