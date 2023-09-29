Парковка на площади Ленина в Новосибирске станет платной для всех, кроме инвалидов

Бесплатно парковаться на площади Ленина в Новосибирске смогут только инвалиды.

Платная парковка в Новосибирске начнет работу на площади Ленина с 2 октября, за исключением водителей с инвалидностью, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения затронут парковочные места возле ТЦ "Аркада" на Красном проспекте, 25. Водители с значком "Инвалид" на машине и люди, перевозящие инвалидов, включая детей с ограничеными возможностями, смогут припарковаться бесплатно.

Кроме того, мэрия объявила, что из-за технических проблем паркоматы на Красном проспекте не будут принимать оплату с 3 октября. Оплатить парковку можно будет через мобильное приложение, посредством СМС или на сайте "Госпарковки".

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск вошел в топ городов для развития бизнеса. Он занял почетное девятое место, набрав 56 баллов. Эксперты выделили Новосибирск как крупнейший научный центр России, где действует более 30 исследовательских организаций и учебных заведений. Например, в наукограде Кольцово строится Сибирский кольцевой источник фотонов.