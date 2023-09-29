Под Новосибирском автомобиль Toyota столкнулся со столбом

В Новосибирской области произошла серьезная авария.

В Новосибирской области в рабочем посёлке Кольцово произошло серьезное ДТП. Автомобиль Toyota Corona Premio столкнулся со столбом и разорвался пополам. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На опубликованных кадрах видно, что у автомобиля сильно помялись двери и разбилось лобовое стекло. Очевидец сообщил, что при это нигде нет следов крови. По его словам, пострадавших нет.

Официальной информации о ДТП от ГИБДД пока нет.



Как ранее писал Сиб.фм, появились подробности ДТП с мусоровозом и автобусом №39 в Новосибирске.