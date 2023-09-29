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общество проиcшествия

В Госавтоинспекции прокомментировали аварию автобуса с мусоровозом в Новосибирске

Фото: Госавтоинспекция НСО

Появились подробности ДТП с мусоровозом и автобусом №39 в Новосибирске.

В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что ДТП произошло утром 28 сентября около 6:50 на Учительской улице возле дома №24. 34-летний водитель мусоровоза столкнулся с автобусом, который перевозил пассажиров.

В результате аварии пострадала 47-летняя женщина, которая находилась в автобусе. Ее доставили в больницу с травмами.

Известно, что мусоровоз принадлежит компании «СК Родник», которая занимается вывозом мусора в Калининском районе.

Напомним, в Новосибирске отменят оплату в паркомате за парковку автомобилей.

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Дамир Трубников

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