В Госавтоинспекции прокомментировали аварию автобуса с мусоровозом в Новосибирске

Появились подробности ДТП с мусоровозом и автобусом №39 в Новосибирске.
В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что ДТП произошло утром 28 сентября около 6:50 на Учительской улице возле дома №24. 34-летний водитель мусоровоза столкнулся с автобусом, который перевозил пассажиров.
В результате аварии пострадала 47-летняя женщина, которая находилась в автобусе. Ее доставили в больницу с травмами.
Известно, что мусоровоз принадлежит компании «СК Родник», которая занимается вывозом мусора в Калининском районе.
Напомним, в Новосибирске отменят оплату в паркомате за парковку автомобилей.