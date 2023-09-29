Президент России Путин назначил четырёх судей в Новосибирской области

Президент России подписал указ о назначении 27 сентября.

Президент России Владимир Путин продолжает обновление состава судейских органов в различных регионах страны. Согласно указу, подписанному главой государства 27 сентября, четыре женщины были назначены на важные должности в судебных инстанциях Новосибирска и области.

Юлия Соколовская теперь займет должность судьи Кировского районного суда Новосибирска, а Ольга Дьячкова стала судьей Куйбышевского района региона. Наталья Зень возглавит судебную систему Октябрьского района Новосибирска, а Елена Хусиханова будет занимать важную позицию в Центральном районе Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск вошел в топ городов для развития бизнеса.