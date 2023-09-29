Прокуратура начала проверку из-за гибели девочки в детском доме под Новосибирском

Прокуратура проверит условия проживания детей в детском доме.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку из-за гибели девочки в детском доме в Тогучинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура собирается проверить, как живут дети в учреждении. Также проверяющие дадут оценку исполнению его сотрудниками законодательства об охране здоровья детей, а также воспитательной работе с несовершеннолетними.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в детском лагере отдыхают 100 детей из ЛНР.