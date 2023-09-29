В Новосибирске в детском лагере отдыхают 100 детей из ЛНР

Вся программа в лагере рассчитана на раскрытие потенциала ребенка.

В Новосибирске в санаторном оздоровительном центре круглогодичного действия «Березка» отдыхают 100 детей из Луганской народной республики. Ребята посещают лечебные процедуры. Также для детей организуют дискотеки и различные мероприятия. Учителя из школ Дзержинского района проводят уроки в первую и вторую смену.

Детям рассказывают, какие профессии могут быть востребованы в будущем. Также проводят занятия по дополненной виртуальной реальности, рисованию и истории. Среди воспитанников есть 51 отличник и 11 лидеров ученического самоуправления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на выходных в Новосибирской области похолодает до -7 градусов.