Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября

Согласно документу, призвать планируют 130 тысяч человек.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о начале осеннего призыва в армию. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

С 1 октября текущего года, более чем 130 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, будут призваны на военную службу.

Также с 1 октября из рядов армии уволят тех граждан, чей срок военной службы подошел к концу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин разрешил украинцам заезжать в Россию по внутреннему паспорту.