Путин разрешил украинцам заезжать в Россию по внутреннему паспорту

Заехать и выехать из России украинцам можно будет по внутреннему паспорту и без визы.

Гражданам Украины можно будет заезжать в Россию и выезжать из страны по внутреннему паспорту, в том числе истекшему. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе указан перечень документов, по которым украинцам можно ездить в Россию без визы. В список вошли паспорта и загранпаспорта граждан Украины, дипломатические и служебные паспорта, свидетельства о рождении (для детей до 16 лет), а также удостоверения личности моряков и членов экипажей воздушных судов.

Обладатели этих документов могу заезжать в Россию, даже если срок их действия истек.

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