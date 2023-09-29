Российские министерства заблокировали доступ с айфонов к своим служебным ресурсам

Сейчас сотрудники ведомств имеют право пользоваться только техникой на базе Android и других операционных систем.

Минпромторг и подведомственная Минтрансу Госкорпорация по организации воздушного движения сообщили RTVI, что начали блокировать доступ с айфонов к своим служебным ресурсам. Такие приказы российские ведомства начали издавать с июля 2023 года.

«Доступ к служебным информационным ресурсам с использованием мобильных устройств компании Apple не предоставляется. На данный момент сотрудники имеют право пользоваться техникой на базе Android и других операционных систем», — рассказали в пресс-службе Минпромторга.

В свою очередь в подведомственной Минтрансу Госкорпорации по организации воздушного движения (Госкорпорация по ОрВД) заявили, что реализуют «как организационные, так и технические меры», чтобы обеспечить информационную безопасность организации и соблюсти запрет на использование техники Apple.

«Осуществлена блокировка с помощью средств фильтрации негативного контента путем блокировки по заголовкам и специфичным строкам в запросах от устройств зарубежной фирмы Apple к нашим сервисам на уровне как мобильного приложения, так и веб-приложения», — уточнили в пресс-службе Госкорпорации по ОрВД.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть не пользуется «Айфоном».