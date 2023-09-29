С начала сентября в новый вытрезвитель в Новосибирске поступили 180 человек

Новый вытрезвитель в Новосибирске уже принял больше 180 человек.

В Советском районе Новосибирска по адресу Старое шоссе, 140/1 начал свою работу первый современный центр для вытрезвления граждан. Он открылся 5 сентября, и за месяц принял более 180 человек. Об этом рассказал заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии Александр Лаухин в интервью на радио «Городская волна».

Бесплатный вытрезвитель, открытый три недели назад, помог около 180 новосибирцам прийти в себя. Новый вытрезвитель является социальным учреждением, входящим в компетенцию профильного департамента муниципалитета, и предоставляет свои услуги абсолютно бесплатно.

Новый вытрезвитель начал свою работу в начале этого месяца по адресу Старое шоссе, 140/1, на границе Первомайского и Советского районов. Подобные учреждения начали появляться по всей стране: они уже функционируют в Челябинске и Омске, а также планируется открытие ещё одного в Барнауле. Полиция считает, что такие центры помогут снизить уровень преступности, домашнего насилия, а также количество травм и обморожений на улицах.

Напомним, что вытрезвители в Новосибирске были закрыты в 2011 году после того, как закон "О полиции" исключил их из структуры МВД и передал функции оказания помощи пьяным лицам медицинским работникам, которые доставляли их в больницы.

Вблизи центра есть сосновый бор, внутри созданы все условия для комфорта и безопасности людей. По словам директора специализированного центра для вытрезвления граждан Вячеслава Стерхова, после того, как пациенты полностью приходят в себя и осознают свои действия, они благодарят персонал вытрезвителя за помощь. Все остаются довольны.