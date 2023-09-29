Школьники из Новосибирска уничтожили более 200 цветов в Ботаническом саду ТГУ

Пятиклассники приезжали в Томск на экскурсию.

Более 200 безвременников уничтожили в Ботаническом саду Томского госуниверситета (ТГУ). Группа новосибирских пятиклассников, приехавших в Томск на экскурсию, сорвала и растоптала цветы. Об этом сообщил директор Ботсада ТГУ Михаил Ямбуров в интервью РИА Томск.

По его словам, группа пятиклассников из Новосибирска прибыла в Томск 28 сентября на экскурсию. Она включала в себя посещение Ботанического сада ТГУ. Сотрудники Ботсада провели со школьниками разъяснительную работу о важности бережного обращения с растениями и коллекциями сада. Однако, несмотря на это, пятиклассники решили проявить уничтожить более 200 цветов.

«Только за этот год гости сада весной вырвали много первоцветов на букеты, изрисовали краской стволы деревьев, срезали всю душицу в экспозиции лекарственных растений Сибири, срезали более 50 соцветий в экспозиции цветущих флоксов и более 100 пионов, выкопали новый сорт эхинацеи, выведенный селекционерами Ботсада», – пояснил он.

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