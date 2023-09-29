Студентов в Новосибирске научат воссоздавать копии трофейных дронов из зоны СВО

Новосибирских студентов обучат копировать БПЛА на основе дронов-трофеев из зоны СВО.

Студенты Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б.С. Галущака начали учиться воссоздавать беспилотные летательные аппаратов на основе трофейных дронов, которые были захвачены во время спецоперации. Об этом сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков в интервью ТАСС.

При обучении студентов используется разведывательный беспилотник самолетного типа "Чаклун" украинского производства. Методом реверс-инжиниринга учащиеся будут воссоздать аналогичные устройства.

Братеньков подчеркнул, что вовлечение трофейной техники в образовательный процесс служит дополнительным стимулом для студентов. "Наше бюро — одно из немногих, которое заботится о молодежи, обучает их работе с высокотехнологичным оборудованием, включая 3D-сканеры, и учит проектированию беспилотных летательных аппаратов. Использование трофейных аппаратов, конечно, увеличивает интерес студентов к занятиям. Мы решаем проблему подготовки высококвалифицированных отечественных специалистов в области add-технологий через обучение молодежи на реальных задачах", — отметил он.

Конструкторское бюро "Спектр" базируется в Новосибирске и занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов.

Бюро передало для применения в зоне специальных военных операций наземный дрон "Ежик" для разведки, FPV-дрон "Воробей", а также ретранслятор связи "Облачко".

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