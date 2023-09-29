«Уральские авиалинии» завершают выплату компенсаций пассажирам рейса Сочи-Омск

Пока что только семь человек не написали заявление на компенсацию.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подходит к завершению перечисления компенсаций пассажирам рейса Сочи-Омск. Об этом сообщили в компании.

В настоящее время семь пассажиров рейса U6-1383 Сочи-Омск не написали заявление на выплату в размере 100 тысяч рублей.

По данным авиакомпании, на 29 сентября на компенсацию подали 154 заявки. Все заявления обработали. Деньги перечислят на счета пассажиров в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка.

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