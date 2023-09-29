Мэрия Новосибирска пообещала устранить пробки на Сибиряков-Гвардейцев в октябре

Стала известна дата окончания пробок на улице Сибиряков-Гвардейцев.

В мэрии Новосибирска назвали дату окончания пробок на выезде с Затулинки из-за ремонтов на улице Сибиряков-Гвардейцев. Подрядчики пообещали завершить работы до 31 октября 2023 года.

Каждый день в час-пик утром и вечером на выезде с Затулинки образуются крупные заторы. Всё из-за того, что на территории от площади Кирова до железнодорожного путепровода идёт ремонт трамвайных путей.

«В целях минимизации помех транспортному потоку большинство работ подрядная организация выполняет в ночной период времени», — объяснили в профильном департаменте.

Кроме того, трамвайные пути на улице Сибиряков-Гвардейцев станут полностью обособлены.

Напомним, что 25 сентября на Октябрьском и Димитровском мостах образовались восьмибалльные пробки, а утром 26 сентября людям пришлось задержаться на проезде-Энергетиков, Октябрьском мосту, Большевистской, Красном проспекте и Богдана Хмельницкого.