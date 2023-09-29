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общество

В Госдуме рассмотрят вопрос о введении единого стандарта школьной медицины

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С такой инициативой выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к зампреду правительства Татьяне Голиковой с предложением разработать единый стандарт школьной медицины. Об этом сообщают «Известия».

По мнению парламентария, это решит проблему размытых требований к медработникам в школах. Нововведения также предполагают, что специалистов будут принимать в штат медучреждений вместо образовательных, что вдобавок обеспечит более высокий и справедливый уровень оплаты, а также будет привлекать на эту работу более высококвалифицированных специалистов, считает Яровая.

На данный момент в российских школах набор в штат медработников носит лишь рекомендательный характер. Так, учебные организации вправе набирать в свой штат медработников, но при этом единые стандарты к компетенции школьных врачей не определены, как и нормы их деятельности.

Напомним, в Госдуме предложили запретить остановку такси в жилых зонах дольше 30 минут.

#школа #врачи #медицина #Госдума
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Дарья Бочкун
журналист

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