В Минобороны заявили, что отслужившие призывники будут уволены и направлены к местам проживания

Всех призывников срочной службы после выполнения воинского долга отправят домой.

В ходе брифинга заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, контр-адмирала Владимира Цимлянского объявили важное решение, касающееся военнослужащих, отслуживших по призыву.

На брифинге он подчеркнул, что все военнослужащие, которые выполнили свой воинский долг и отслужили установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в срок и направлены к местам своего проживания.

«Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — заявил Цимлянский.

Ранее Сиб.фм сообщал, что российские министерства заблокировали доступ с айфонов к своим служебным ресурсам.