сегодня
29 сентября, 18:44
пробки
7/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 97.00 | eur 102.0
сегодня
29 сентября, 18:44
пробки
7/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 97.00 | eur 102.0
сегодня 17:03
общество

В Минобороны заявили, что отслужившие призывники будут уволены и направлены к местам проживания

Фото: t.me/mod_russia

Всех призывников срочной службы после выполнения воинского долга отправят домой.

В ходе брифинга заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, контр-адмирала Владимира Цимлянского объявили важное решение, касающееся военнослужащих, отслуживших по призыву.

На брифинге он подчеркнул, что все военнослужащие, которые выполнили свой воинский долг и отслужили установленные сроки военной службы по призыву, будут уволены в срок и направлены к местам своего проживания.

«Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — заявил Цимлянский.

Ранее Сиб.фм сообщал, что российские министерства заблокировали доступ с айфонов к своим служебным ресурсам.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в