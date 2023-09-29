В Новосибирске 18-летняя девушка грозилась совершить суицид

В Новосибирске 18-летняя девушка хотела покончить с собой в запертой квартире.

В Новосибирске 18-летняя девушка попыталась покончить с собой в запертой квартире в Кировском районе на улице Бородина. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Спасателей вызвали взволнованные соседи. Прибыв на место, сотрудники обнаружили, что дверь в квартиру была заблокирована, а молодая девушка её не открывала.

Специалисты смогли обеспечить доступ в помещение и обнаружили 18-летнюю девушку живой. Ей не потребовалась помощь медиков, однако ее передали полиции для выяснения причин, побудивших ее принять такое решение.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске умер музыкант и руководитель «Чалдонов» Валерий Захаров.