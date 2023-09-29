В Новосибирске умер музыкант и руководитель «Чалдонов» Валерий Захаров

Художественный руководитель ансамбля «Чалдоны» Валерий Захаров скончался в возрасте 76 лет в Новосибирске.

В Новосибирске на 77-м году жизни скончался Валерий Захаров — заслуженный работник культуры России и бывший руководитель ансамбля «Чалдоны». Новость об этом опубликовали на сайте ансамбля.

Валерий Васильевич проработал в ансамбле «Чалдоны» более 20 лет, за это время создал более 25 музыкальных произведений и сделал более 100 аранжировок. Также он был награжден Почетными грамотами Губернатора и Министерства культуры Новосибирской области, а в 1999 году получил звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Пока неизвестно, что стало причиной скончания Валерия Захарова. Более подробную информацию о времени и месте прощания с заслуженным работником культуры сообщат позднее.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске банкротят ЖСК «Залесский» убитого бизнесмена Олега Арчибасова.