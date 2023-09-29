В Новосибирске мужчина погиб от падения железобетонной плиты

В Новосибирске перед судом предстанет начальник организации после гибели мужчины от падения железобетонной плиты.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту гибели мужчины от падения железобетонной плиты. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным ведомства, 27 апреля начальник коммерческой организации поручил работникам разгружать плиты на строительном объекте в Ленинском районе, но не осуществил полноценный контроль за их работой. Кроме этого, допуска к этой работе у него не было. В результате этого, при разгрузке плита упала на прохожего, который скончался в больнице от полученных травм.

На начальника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Как ранее писал Сиб.фм, мать ребёнка, выставленного на продажу в Новосибирске, обратилась в полицию.