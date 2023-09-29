В Новосибирске на левом берегу с 1 октября отменят два автобуса

Два автобусных маршрута №4 и №89 полностью отменят.

С 1 октября на левом берегу Новосибирска произойдут значительные изменения в маршрутах автобусов, связанные с оптимизацией и совершенствованием городской системы общественного транспорта. Об этом сообщает мэрия города.

Два автобусных маршрута №4 и №89, будут полностью отменены. Речь идет о маршруте №4, который ездил от Затулинского жилмассива до Криводановского карьера, и маршруте №89, который протягивался от остановки «магазин Кристалл» до жилого комплекса Новомарусино.

Кроме того, изменится маршрут автобуса №19, который теперь будет двигаться между Затоном и железнодорожным вокзалом Новосибирск-Главный. С момента введения этого изменения, маршрутка №2, которая обслуживала данное направление, также будет отменена.

Эти корректировки в городском общественном транспорте связаны с запуском нового троллейбусного маршрута №29, который будет предоставлять доступ до жилого комплекса «Новомарусино». Подобные изменения также затронут автобусный маршрут №55, который теперь будет останавливаться на остановке «Криводановский карьер».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия назвала сроки ремонта Димитровского моста.