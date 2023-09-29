В Новосибирске открылась регистрация кандидатов на довыборы в Горсовет

Дан старт регистрации кандидатов на довыборы в Горсовет в Новосибирске.

Регистрация кандидатов на дополнительные выборы депутатов Совета депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №40 и №49 стартовала в Новосибирске 29 сентября. Об этом сообщили на сайте горадминистрации в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Регистрация кандидатов закончился за 52 дня до голосования — 25 октября в шесть часов вечера. Чтобы выдвинуть кандидатов на округе №40, нужно собрать 146 подписей. Максимальное количество — 160. На округе №49 необходимо собрать 113 подписей, максимум — 124.

Довыборы назначили 27 сентября — это решение поддержали 39 депутатов из 43 присутствующих на сессии. Дополнительные выборы пройдут 17 декабря.

Напомним, что представлявших избирателей этих округов депутатов Сергея Бoйко* и Хельгу Пирогову лишили полномочий. Причиной признали нарушения антикоррупционного законодательства. Они пытаются оспорить это решение, однако суд отклоняет иски.

* Сергей Бoйко внесён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 31.03.2023 г.

Напомним, что центральный районный суд Новосибирска признал законным решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий бывших депутатов Сергея Бoйко* (признан иностранным агентом) и Хельги Пироговой.