В Новосибирске предложили перенести памятник Александру III из-за недовольств горожан

Памятник хотят перенести в район привокзальной площади.

На заседании художественного совета Новосибирска предложили переместить памятник Александру III из парка «Городское начало» на набережной Оби в район привокзальной площади. Об этом сообщил председатель художественного совета Александр Ложкин.

По его словам, это предложение находится на стадии обсуждения. Окончательное решение еще не приняли. Причиной рассмотрения вопроса о перемещении статуи стало недовольство горожан тем, что после строительства моста памятник оказался в низине, что не соответствует его достоинству.

«Людям это не нравится, мы реагируем на такие замечания и думаем, что можно сделать. Будем смотреть, как будет восстанавливаться благоустройство в районе строительства моста и что делать с памятником. Прозвучало предложение перенести на привокзальную площадь — предложение разумное», — отметил Ложкин.

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