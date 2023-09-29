В Новосибирске с 30 сентября по 2 октября проведут ремонт дорог - список улиц

В мэрии рассказали, на каких участках дороги Новосибирска проведут ремонтные работы в ближайшие дни.

В ночь с 29 на 30 сентября: в Дзержинском районе — на улице Полякова.

30 сентября: в Советском районе — на улице Новоморской (БЦМ).

1 октября: в Советском районе — на улице Арбузова (БЦМ).

В ночь с 1 на 2 октября: в Дзержинском районе — на улице Сурикова (рециклер).

2 октября: в Калининском районе — на улице Новоуральской (горячий асфальт); в Ленинском районе — на Бетонном переезде (горячий асфальт); в Октябрьском районе — на улице Гаранина (горячий асфальт); в Первомайском районе — на улице Одоевского (БЦМ); в Советском районе — на улице Приморской (БЦМ); в Центральном районе — на улице Демьяна Бедного (литой асфальт).

Всех водителей мэрия просит быть аккуратнее на дорогах и обращать внимание на знаки. График работ могут корретктировать в зависимости от погодных условий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что банки увеличивают ставки по вкладам в рублях.