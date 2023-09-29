В Новосибирске школьник подложил червей в школьные обеды, чтобы отомстить директору

Парень подложил червяка в еду после того, как директор сделала ему замечание.

В Новосибирске в школе №96 мальчик подложил червяка в еду, подаваемую в школьной столовой, а его одноклассница запечатлела этот момент на видео, после чего запись стала массово распространяться в родительских чатах.

По информации из пресс-центра мэрии, директор школы сделала ученику замечание 22 сентября. Однако 25 сентября она ушла в отпуск. Ученик остался на дежурстве в столовой и решил отомстить, подложив червяка в еду.

Департамент образования Новосибирска узнал о произошедшем инциденте лишь 28 сентября. После этого в школу была направлена комиссия, и директора вызвали из отпуска. Специалисты проанализировали видеозаписи с камер наблюдения и установили личность создателя фейковой записи.

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