В Новосибирске собираются продлить Красный проспект до Родников

В Новосибирске планируется значительное строительство, которое улучшит транспортную инфраструктуру города.

Согласно информации, предоставленной предприятием «Метро Мир», Красный проспект продлят до жилмассива Родники. При этом сроки начала и завершения строительства пока остаются неизвестными. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Техническая документация для данного проекта будет разработана «Метро Мир» и направлена застройщику АО ХК «Сибирский деловой союз». Интересно, что компания «Метро Мир» решила самостоятельно финансировать проектно-изыскательские работы.

Согласно Генплану, продление Красного проспекта запланировано от улицы Аэропорт до Мясниковой, и срок реализации этого проекта ожидается до 2030 года. Предварительная информация указывает на то, что новая дорога будет проходить через территорию аэропорта «Северный». Однако, пока не определен источник финансирования для этапа строительства, который приходится на период с 2023 по 2025 год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на левом берегу с 1 октября отменят два автобуса.