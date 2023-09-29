В Новосибирской области увеличили число льготников для газификации на две тысячи

Депутаты приняли решение расширить перечень категорий граждан, имеющих право на возмещение расходов по газификации жилья.

На 36-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области приняли решение о расширении категорий граждан, имеющих право на возмещение расходов по газификации жилья.

Исходя из первоначальной версии закона «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации», гражданам предоставлялась компенсация в размере 50 процентов. Однако существовал ограничивающий фактор — верхний предел выплат не мог превышать 35 тысяч рублей.

Изменения, внесенные в декабре прошлого года, оказались радикальными: гражданам теперь предоставляется возмещение в размере 100 процентов, но с установленным ограничением в 100 тысяч рублей. Кроме того, в перечень возмещаемых расходов включены затраты на приобретение приборов учета газа.

Общее количество граждан, имеющих право на компенсацию расходов, связанных с газификацией, составит 2460 человек. Для выполнения этой задачи из областного бюджета на ближайшие три года выделили средства в размере 248 миллионов рублей, включая 73 миллиона рублей на 2023 год и 106 миллионов рублей на 2024 год.

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