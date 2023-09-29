В Октябрьском районе Новосибирска снесут 13 аварийных домов

В Новосибирске аварийными признали 13 жилых домов.

В Октябрьском районе Новосибирска было принято решение о признании 13 домов аварийными. Муниципалитет города опубликовал соответствующие постановления в «Бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска» 28 сентября. Мэр Анатолий Локоть подписал документы.

Каждое постановление содержит требование к Департаменту строительства и архитектуры мэрии о необходимости осуществить расселение многоквартирных домов до 2035 года.

Планируется расселить дома № 3, № 7, № 11 и № 15 на улице Днепровской. На улице Автогенной будут расселены дома № 144а, № 144б, № 150, № 152, № 152/1, № 154, № 156 и № 158. Кроме того, аварийным признан дом на улице Зыряновской, 11.

Напомним, в Новосибирске размыло перекопанную площадь около цирка.