В Тюмени закладчики наркотиков проведут ближайшие годы в колонии строгого режима

Обвиняемые забирали из тайника партию наркотики и распространяли по городу.

В Тюмени вынесли приговор жителям Астраханской и Калужской областей за покушение на сбыт запрещенных веществ. Двух наркодилеров отправили в колонию строгого режима в общей сложности на 13 лет. Об этом сообщает Вслух.ru.

Известно, что один из обвиняемых начал распространять наркотики в марте 2021 года в Калуге. Вскоре в интернете он нашел себе компаньона, с которым буквально через месяц он запланировал отправиться в Тюмень.

По прибытию в областной центр они забрали из тайника партию «соли» и занялись оборудованием мелких закладок. Однако их бизнес-планы прервали правоохранители. Из незаконного оборота изъяли более 1 кг мефедрона.

В итоге суд назначил им наказание в виде 6 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Вдобавок у наркоторговцев конфисковали мобильные телефоны, с помощью которых осуществлялась преступная деятельность.

Напомним, в СИЗО под Новосибирском пытались пронести наркотики.