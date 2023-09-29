сегодня
29 сентября, 15:41
пробки
5/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 97.00 | eur 102.0
сегодня
29 сентября, 15:41
пробки
5/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 97.00 | eur 102.0
сегодня 14:22
общество

В Тюмени закладчики наркотиков проведут ближайшие годы в колонии строгого режима

Freepik, authors: OlFedv

Обвиняемые забирали из тайника партию наркотики и распространяли по городу.

В Тюмени вынесли приговор жителям Астраханской и Калужской областей за покушение на сбыт запрещенных веществ. Двух наркодилеров отправили в колонию строгого режима в общей сложности на 13 лет. Об этом сообщает Вслух.ru.

Известно, что один из обвиняемых начал распространять наркотики в марте 2021 года в Калуге. Вскоре в интернете он нашел себе компаньона, с которым буквально через месяц он запланировал отправиться в Тюмень.

По прибытию в областной центр они забрали из тайника партию «соли» и занялись оборудованием мелких закладок. Однако их бизнес-планы прервали правоохранители. Из незаконного оборота изъяли более 1 кг мефедрона.

В итоге суд назначил им наказание в виде 6 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Вдобавок у наркоторговцев конфисковали мобильные телефоны, с помощью которых осуществлялась преступная деятельность.

Напомним, в СИЗО под Новосибирском пытались пронести наркотики.

#наркотики #тюрьма #уголовное дело
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в