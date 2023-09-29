Вирусолог Новосёлов из Новосибирска назвал способы защититься от гриппа и COVID-19

В Новосибирске вирусолог Яков Новосёлов рассказал о способах защиты иммунитета.

Вирусолог Яков Новосёлов перечислил способы профилактики защиты иммунитета от COVID-19 и гриппа. Об этом сообщили в Atas.info.

По словам эксперта, вакцинироваться нужно накануне начала эпидемиологического сезона. Адаптация к вакцине происходит около двух недель. В этот период важно изолироваться от того, против чего должен бороться препарат, отмечает специалист.

«Если поставить прививку в разгар эпидемии, возможно заражение от носителя инфекции рядом с вами. Именно поэтому никто в здравом уме не ставит, например, вакцину от клещевого энцефалита летом», — объясняет Новосёлов.

Для профилактики заболеваний эксперт рекомендует чаще находиться на свежем воздухе, принимать витамины, а также есть фрукты и овощи. Кроме того, защитить иммунитет поможет медицинская маска. При выявлении первых симптомов нужно сразу обратиться к врачу.

Напомним, что в Минздраве Новосибирска высказались по поводу слухов о введении карантина в больницах города из-за коронавируса.