Власти посёлка под Новосибирском объяснили снос единственной площадки для выгула собак

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области рассказали, что построят на месте единственной площадки для выгула собак, которую планируют снести.

На этой неделе Сиб.фм рассказал, что краснообские собаководы боятся остаться без единственной площадки для выгула собак. Она находится у дома №204 на улице Западная. Здесь гуляют и обычные владельцы четвероногих и профессиональные кинологи.

В начале сентября собаководы узнали, что площадку снесут ради некой умной спортивной площадки. У владельцев четвероногих появилось ещё больше вопросов.

«Хорошо, если это даже «умная спортивная площадка», а почему её нельзя поставить в другом месте, почему нужно сносить собачьи постройки? Ведь, если её снесут, то не факт, что установят новую»,

- рассказали изданию Сиб.фм собаководы.

Как рассказывают жители Краснообска, власти обещали им перенести площадку через пару сотен метров от её местоположения или же ближе к спортивному центру «Армада». Однако окончательного решения пока нет.

О судьбе единственного прогулочного места для собак корреспондент Сиб.фм поинтересовался в администрации Краснообска – редакции рекомендовали отправить официальный запрос, что и было сделано.

Пока официального ответа не пришло, но вчера администрация Краснообска презентовала спортивный модуль, который будет расположен по соседству.

«Информируем вас о том, что началась приёмка оборудования и строительных материалов для модульного спортивного сооружения. Ранее мы сообщали о новом спортивном объекте Краснообска, который будет находиться рядом с гимназией "Краснообская", — рапортуют в администрации рабочего посёлка Краснообск. — Спортивный объект — модульное, быстровозводимое, одноэтажное и отапливаемое спортивное сооружение, общей площадью 1502 квадратных метров. Спортивный зал предназначен для физкультурно-оздоровительных мероприятий и тренировочных процессов игровых видов спорта».

Впрочем, местные жители уже раскритиковали «пластиковый коровник», который в народе называют ещё сараем. В Краснообске сомневаются, что спортивный модуль будет уместен рядом с архитектурой церкви.

«Что хорошего в этом проекте? Центральная часть поселка должна быть эстетична и красива....а тут казарма: неужели ни кто не видит, что это не красиво....про архитектуру уже не говорю, и молчу про дворец культуры»,

- говорится в комментариях к презентации проекта на странице «Администрация Краснообска» в соцсети «ВКонтакте».