Врач перечислила полезные привычки для поддержания иммунитета осенью

Для поддержания иммунитета осенью важно есть кислые ягоды.

Врач-терапевт высшей категории, врач-кардиолог «ИНВИТРО-Урал» Анна Чугунникова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что, как правило, в осенний период иммунитет снижается. Поэтому одно из главных правил в это время — высыпаться и соблюдать режим дня.

«Также важно найти время на физическую активность. В идеале это регулярные спортивные тренировки несколько раз в неделю, но, если нет возможности или присутствуют противопоказания, замените их на ходьбу — это поможет поддержать тело в тонусе», — посоветовала специалист.

Кроме того, кардиолог рекомендует не забывать ежедневно употреблять овощи, ягоды, зелень и фрукты. Особенно важны для поддержания иммунной системы кислые ягоды, так как они содержат много витамина С.

«Старайтесь ежедневно употреблять пищу, содержащую животный и растительный белок: мясо, птица, рыба, яйцо, творог, нут, фасоль, горох, чечевица, грибы, орехи. А вот употребление кондитерских и хлебобулочных изделий, сладких напитков, в том числе газировки лучше ограничить или даже исключить», — добавила она.

Напомним, диетолог Белюга посоветовала употреблять осенью меньше сладкого.