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Задержаны двое мигрантов, устроивших «шариатский патруль» с ножом в Санкт-Петербурге

Фото: МК в Томске

По информации СМИ, в Северной столице возбуждено уголовное дело в связи с произошедшим инцидентом.

Стало известно, что оба мигранта, напавшие на двух девушек в Калининском районе Санкт-Петербурга, были задержаны. Об этом сообщает «Регнум» вечером 28 сентября.

Задержанные именуются как Джоми Кимсанов и Мухаммад Бобозода, и один из них ранее уже неоднократно нарушал закон, в том числе по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях России.

По информации источника издания, оба мигранта из Таджикистана задержаны, а также возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Возраст задержанных составляет 24 года, орудие, которым они угрожали девушкам (нож), было изъято. В ближайшее время будет выбрана мера пресечения для задержанных.

Напомним, ранее 17 нелегальных мигрантов нашли среди работников склада в Новосибирске.

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Александр Борисов
журналист

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