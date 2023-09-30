Два автобуса и маршрутка перестанут ходить в Новосибирске

В Новосибирске перестанут курсировать два автобуса и маршрутное такси.

С 1 октября два автобуса и маршрутное такси перестанут ходить в Новосибирске. Изменения коснутся работы общественного транспорта на левом берегу города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Автобусные маршруты №4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер» и №89 «Магазин "Кристалл" — Криводановский карьер» будут отменены.

Также перестанет ходить маршрутка №2 «Затон — Вокзал Новосибирск-Главный».

В мэрии объяснили, что изменения разгрузят дороги и помогут исключить дублирование маршрутов.

Кроме того, в городе изменят схему пути автобуса №19. Маршрут станет таким: «2-я Портовая — Большая — проезд Энергетиков — Димитровский мост — проспект Димитрова — Ленина — площадь Гарина-Михайловского».

В обратном направлении схема движения преобразуется так: «Площадь Гарина-Михайловского — Вокзальная магистраль — проспект Димитрова — Димитровский мост — проезд Энергетиков — Моторная — "Аквапарк" — Моторная — 1-я Шоссейная — Большая — 2-я Портовая».

Напомним, что сроки поставки новых троллейбусов «Горожанин» задерживаются в Новосибирске. В город привезли лишь 32 машины из 120 запланированных.