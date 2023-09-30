Где подключат отопление в Новосибирске 30 сентября

Заканчивается последний подключения отопления в Новосибирске.

Сегодня, 29 сентября, в Новосибирске завершился третий и завершающий этап подключения жилых домов к отоплению. Согласно данным мэрии Новосибирска, результаты этого этапа показывают высокий уровень выполнения работ по подключению к теплоснабжению в различных районах города.

По последним данным, к теплоснабжению уже подключили 5745 домов. Особенно высокий уровень подключения достигнут в Советском районе, где 99,86% домов уже имеют доступ к отоплению. В Калининском районе этот показатель составил 97%, а в Первомайском районе — 93%.

На каких улицах дали тепло 29 сентября и дадут 30 сентября.

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть ул. Котовского, ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя (нечетная сторона), ул.Блюхера (четная сторона), ул. Немировича –Данченко, Ж/к Панорама, район Обл. больницы.

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Советская, ул. Спартака; ул. Чаплыгина от ул. Революции до Красного проспекта; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Щетинкина, ул. Депутатская, М. Горького от проезда Виктора Ващука до Красного проспекта; ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Ивачева, ул. Ленина, ул. Салтыкова — Щедрина, Комсомольский проспект, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль.

ТЭЦ-3: часть Троллейного ж/м, ул. Киевская, ул. Новосибирская, ул. Широкая, ул. Титова (нечетная сторона), пл. Станиславского, ул. Станиславского, ул. Ударная, Станиславский ж/м, ул. Вертковская, ул. Степная, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Спортивная, ж/м Чистая Слобода, ул. Немировича-Данченко, Северо – Чемской ж/м, ул. Оловозаводская(нечетная сторона) ул. Водозабор, частично Затулинский ж/м, УО «Рихард», ЖСК «Старт» и Матрёшкин двор

ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Вавилова, ул. Калинина, ул. Перевозчикова, ул. Жуковского, ул. Дачная, ул. Д. Донского, ул. Северная, ул. А. Невского, ул. Игарская, ул. Фадеева.

ТЭЦ-5: ул. Выборная, ул. Заслонова, ул. Коминтерна, ул. Промышленная, ул. Комбинатская, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева и другие.

Более подробную информацию можно узнать на сайте СГК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске с 30 сентября по 2 октября проведут ремонт дорог.